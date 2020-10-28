محمد بن مسعود - الدمام - أرتفاع الإصابات إلى 58.874 حالة والوفيات 823 شخصًا أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم عن تسجيل 11 حالة وفاة و899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا. وتفصيلاً .. أفاد المركز بارتفاع عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء لأول مرة في ليبيا إلى 58.874 حالة، وعدد الوفيات إلى 823 شخصًا بالمرض.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442 11:54 PM Advertisements أرتفاع الإصابات إلى 58.874 حالة والوفيات 823 شخصًا ليبيا تسجل 11 وفاة و899 إصابة جديدة بـ "كورونا" ليبيا تسجل 11 وفاة و899 إصابة جديدة بـ "كورونا" أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم عن تسجيل 11 حالة وفاة و899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا. وتفصيلاً .. أفاد المركز بارتفاع عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء لأول مرة في ليبيا إلى 58.874 حالة، وعدد الوفيات إلى 823 شخصًا بالمرض.

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المصدر : الخليج 365

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