محمد بن مسعود - الدمام - تقديراً لتبرعهم بالدم 50 مرة صدرت الموافقة السامية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لستة مواطنين لقاء تبرعهم بالدم 50 مرة. وشملت أسماء المواطنين المتبرعين الذين منحت لهم الميدالية: العقيد أحمد عبدالله علي الصانع، والطبيب المتقاعد منصور محمد منصور الوكيل، والرقيب يوسف عبداللطيف عبدالرحمن المزهر، وناصر راضي أحمد أبو ناجمة، والرئيس رقباء وليد إبراهيم عبدالله المدعج، والدكتور يزيد إبراهيم سليمان الصيقل.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442 11:44 PM تقديراً لتبرعهم بالدم 50 مرة Advertisements بالأسماء.. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ6 مواطنين بالأسماء.. منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ6 مواطنين صدرت الموافقة السامية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لستة مواطنين لقاء تبرعهم بالدم 50 مرة. وشملت أسماء المواطنين المتبرعين الذين منحت لهم الميدالية: العقيد أحمد عبدالله علي الصانع، والطبيب المتقاعد منصور محمد منصور الوكيل، والرقيب يوسف عبداللطيف عبدالرحمن المزهر، وناصر راضي أحمد أبو ناجمة، والرئيس رقباء وليد إبراهيم عبدالله المدعج، والدكتور يزيد إبراهيم سليمان الصيقل.

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