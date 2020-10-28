محمد بن مسعود - الدمام - المديرية: ستتم إحالته إلى "الهيئة" لتطبيق العقوبات النظامية الواردة بحقه تمكَّن مرور محافظة جدة من الإطاحة بقائد مركبة من نوع "هونداي"؛ نشر مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبته بسرعة عالية. وأوضحت المديرية العامة للمرور في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" أن الشخص الذي ظهر في مقاطع الفيديو عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر، لافتة إلى أنه تم القبض عليه، وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور. 28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442 11:35 PM Advertisements المديرية: ستتم إحالته إلى "الهيئة" لتطبيق العقوبات النظامية الواردة بحقه "مرور جدة" يضبط شخصًا قاد مركبته بسرعة عالية وعرَّض حياة الآخرين للخطر "مرور جدة" يضبط شخصًا قاد مركبته بسرعة عالية وعرَّض حياة الآخرين للخطر تمكَّن مرور محافظة جدة من الإطاحة بقائد مركبة من نوع "هونداي"؛ نشر مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبته بسرعة عالية. وأوضحت المديرية العامة للمرور في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" أن الشخص الذي ظهر في مقاطع الفيديو عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر، لافتة إلى أنه تم القبض عليه، وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور. الكلمات المفتاحية ، "مرور جدة" يضبط شخصًا قاد مركبته بسرعة عالية وعرَّض حياة الآخرين للخطر ،

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