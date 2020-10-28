اعتراض صاروخ باليستي حوثي باتجاه خميس مشيط

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قال تحالف دعم الشرعية باليمن إنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط. قال تحالف دعم الشرعية باليمن إنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط. ويذكر أن التحالف أعلن اليوم الأربعاء في وقت سابق عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه جازان، والتصدي لتهديد معاد بتدمير هدفين جويين وإحباط هجمات إرهابية من قبل الميليشيا الحوثية الإيرانية لاستهداف المدنيين.

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