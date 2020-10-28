شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني يسيطر على بعض المناطق في حريق "السودة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني في عسير،أنه تمت السيطرة على بعض المواقع في حريق السودة.

وأكدت انه جري العمل على فتح طرق للوصول للأماكن الوعرة لمكافحة النيران فيها، مشيرة إلى أنه لايوجد إصابات حتى الآن.

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وكانت فرق الدفاع المدني، قد باشرت إخماد حريق اشتعل في قرية العزيزة بسودة عسير، حيث بيّنت مقاطع فيديو، حجم الحريق الذي اندلع على مساحة واسعة وتصاعد الأدخنة بكثافة.