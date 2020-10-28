شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يروي قصة فتحه مقهى لزيادة دخله:" أنظفه بنفسي والشغل مش عيب " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): روى مواطن يدعى علي الحبوب قصة فتحه مقهي لزيادة دخله منذ عامين ونصف، قائلا إن رغبته في زيادة دخله دفعه لفتح كافيه بالسوق الشعبي. روى مواطن يدعى علي الحبوب قصة فتحه مقهي لزيادة دخله منذ عامين ونصف، قائلا إن رغبته في زيادة دخله دفعه لفتح كافيه بالسوق الشعبي. وقال الحبوب خلال حواره عبر برنامج الراصد:" فتحت كافيه لأني موظف وأريد أن يكون لي دخل ثاني، وبالفعل زاد دخلي بشكل ملحوظ ". Advertisements وأضاف الحبوب:" أنا بنفسي أنظف المقهى قبل دخول الزبائن وبعد الإغلاق "، موضحا:" الشغل مش عيب ". وأشار الحبوب:" معظم زبائنا بالسوق الشعبي "، لافتا:" نقدم البان كيك والكريب والقهوة العربية وجميع المشروبات الحارة و الباردة متوفرة ويتم عرض المباريات عبر التلفزيون ". وتابع الحبوب:" المقهى يكون زحمة في الصيف والشتاء وخاصة بعد صلاة العشاء "، لافتا إلى أن الأسعار في الكافيه لا تزيد عن 10 ريال لمعظم المشروبات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مواطن يروي قصة فتحه مقهى لزيادة دخله:" أنظفه بنفسي والشغل مش عيب " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.