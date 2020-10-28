اعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي باتجاه جازان

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، عن إحباط هجمات إرهابية من قبل المليشيا الحوثية الإيرانية لاستهداف المدنيين. أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، عن إحباط هجمات إرهابية من قبل المليشيا الحوثية الإيرانية لاستهداف المدنيين. وأكد مساء اليوم الأربعاء، أنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه جازان، والتصدي لتهديد معاد بتدمير هدفين جويين قبل استهداف المدنيين. اقرًأ أيضًا:

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