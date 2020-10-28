شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم جمع الصلاة بسبب ظروف الدراسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، حكم جمع الصلاة بسبب ظروف الدراسة.

وقال الخثلان خلال حواره عبر برنامج " يستفتونك " المذاع على قناة الرسالة:" لا يجوز جمع صلاة الظهر مع العصر لأجل الدراسة لأن هذا ليس عذرا مقنعا للجمع "، مشددا:" يجب على المسلم الاهتمام بالعبادة وأداء الصلاة في الوقت المحدد لها ".

وأشار الخثلان:" جمع بعض الطلاب الصلوات لأجل التعليم عن بعد ليس عذرا وهذا يدل على الاستهتار وقلة المبالاة بهذه العبادة ولابد من أداء الصلاة في وقتها ".

وأكد الخثلان أن الجمع بين الصلوات لا يجوز إلا لعذر، متابعا:" توعد الله الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها بغير عذر لأن تأخيرها عن وقتها من كبائر الذنوب ".