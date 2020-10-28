شكرا لمتابعة خبر عن وزارة المالية توضح سبب رفع ضريبة القيمة المضافة وإمكانية مراجعتها مستقبلًا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضح وكيل وزارة المالية، اليوم الأربعاء، أسباب رفع ضريبة القيمة المضافة، موضحًا إمكانية مراجعتها مستقبلًا.
وقال وكيل الوزارة لقناة " الإخبارية " إن السياسات المالية والاقتصاد السعودي أصبح يتأثر بالظروف المحلية والدولية لذلك نتعامل مع كل مرحلة بتقييم معين وتحديثات معينة.
وأشار إلى أنه عند النظر للميزانية العامة للدولة يتم النظر للمستقبل لتجنب أي مخاطر تنشأ قبل الجائحة أو بعد الجائحة.
وأكد على انه يجب أن يكون لدىنا إيرادات مستدامة تدعم هذه المشاريع الاقتصادية، لعدم الخروج من الاستقرار المالي.
وأضاف ان الحكومة عملت على إعادة أولوية الإنفاق فيما يستحق، لمواجهة أي مخاطر. لذلك يجب أن تجد إجراءات تكون أقل ضررًا على المواطن لدعم هذه الاستقرار الاقتصادي، وهذا سبب رفع ضريبة القيمة المضافة.
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