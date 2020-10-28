تدخل طبي عاجل لإنقاذ حياة مصاب بفشل رئوي حاد في مستشفى أحد

المرة الثانية للفريق الطبي..

تمكن مستشفى أحد في المدينة المنورة من إجراء تدخل طبي عاجل أسهم في إنقاذ حياة مصاب بفشل رئوي حاد أدى إلى وضعه على جهاز تنفسي بدعم عالي جداً, حيث قام الفريق الطبي بتركيب جهاز الإيكمو لدعم الجهاز التنفسي ورفع نسبة الأكسجين للدم لإنقاذ حياته. وتعد هذه المرة الثانية للفريق الطبي للقيام بتدخل العاجل لإنقاذ حياة مصاب بفشل رئوي حاد جدًا. اقرأ أيضا: «الصحة» تدرب 89 طبيب سكّر بالتعاون مع جامعة هارفارد

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