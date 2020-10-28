كيف يمكن زيادة الدخل الشهري.. «البنوك السعودية» توضح

أوضحت أهمية موازنة النفقات
نصحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية المواطنين باتخاذ التدابير الضامنة لزيادة دخولهم وتغطية نفقاتهم الشهرية.
وقالت اللجنة، عبر حسابها بموقع «تويتر»، إنَّ المصدر الواحد للدخل الشهري، أحيانًا لا يكون كافيًا لموازنة الحياة المالية؛ لذلك يُنصح بالبحث والعمل على أكثر من مصدر لزيادة الدخل لضمان التمكن من موازنة النفقات.
كان اللجنة حذرت من عدم الادخار للأمور الطارئة، وعدم التخطيط لتحمل الضغوط المالية الناتجة عن أزمات مالية غير متوقعة، مثل المرض أو الحوادث أو فقد العمل، ونصحت بتخصيص جزء من الراتب لمثل هذه الأمور الطارئة، وأن تكون قيمة هذا المبلغ تتراوح بين 3 و6 أضعاف الراتب الشهري، بشرط عدم المساس بخطط الادخار وعدم استخدام هذا المبلغ في الاستثمارات طويلة الأجل أو بأدوات مالية لا يمكن التصرف فيها بسهولة.
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