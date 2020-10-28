القبض على 9 مقيمين تاجروا في شرائح الاتصال بالمنطقة الشرقية

تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس..

ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على تسعة مقيمين تاجروا بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين. صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على 8 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية ومُقيم واحد من الجنسية الهندية (تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، لتورطهم بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من أماكن سكنهم بمحافظة الأحساء وكراً لتنفيذ جرائمهم، وضُبط بحوزتهم (37557) شريحة لشركات اتصالات محلية، و(155) جهاز جوال، وأجهزة حاسب آلي محمول، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة. اقرأ أيضًا: مدير «موارد الرياض» يكرِّم مفتشي ومفتشات مكتب العمل بالعاصمة

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