بعد رصد تهاون في التقيد بالنظام..
أكدت مصادر لـ«عاجل» أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا لجميع مديري الإدارات ومكاتب التعليم وجميع المدارس بشأن ما لوحظ من تهاون البعض في التقيد بنظام مكافحة التدخين وحرصًا على سلامة الجميع.
وأوضحت المصادر أن التعميم أكد أنه تماشيًّا مع التعليمات الصادرة أكدت الوزارة على الجميع أنه يجب عدم مخالفة النظام تجنبًا للمساءلة المترتبة على ذلك والطلب بإبلاغ جميع المنسوبين للعمل بموجبه وفرض العقوبات الخاصة بنظام مخالفات مكافحة التبغ.
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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـ«عاجل»: وزارة التعليم تشدد على فرض عقوبات نظام مخالفات مكافحة التبغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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