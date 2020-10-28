تعرف على شروط التسجيل في وظيفة رتبة جندي بالمديرية العامة للجوزات

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) رجال للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة وسوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة ( أبشر – التوظيف ) خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 16/3/1442هـ وحتى يوم الأحد الموافق 22/3/1442هـ.

وكتبت الجوازات السعودية، عبر حسابها الإلكتروني الموثق بموقع التغريدات القصيرة تويتر، تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) رجال عبر بوابة (أبشر - توظيف)، وذلك من خلال الرابط التالي (من هنا).

شروط التقديم والتسجيل

وكشفت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن الشروط اللازمة للقبول والتسجيل على على رتبة (جندي) العامة للجوازات، عبر بوابة (أبشر - توظيف)، وتتمثل هذه الشروط في:

- أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق له التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا يكون مطرودًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية

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- أن تكون الهوية الوطنية سـارية الصلاحية وقت التقديم.

- أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وكافة إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة

- ألا يكون متزوجًا من غير سعودية

- بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها

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