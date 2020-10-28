في رقم تاريخي جديد.. أكثر من 27 ألف تمويل عقاري جديد للأفراد في سبتمبر بنمو 66%

سجّلت عقود التمويل السكني الجديدة للأفراد، حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2020، ارتفاعًا ملحوظًا في عدد العقود بنحو 208.505 عقد بقيمة تجاوزت 96.7 مليار ريال مُقدمة من جميع الممولين من مصارف وشركات تمويل عقاري، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما».

ونما عدد القروض العقارية 84% خلال الأشهر الماضية من العام الجاري 2020 مقارنةً بالأرباع الثلاثة في 2019، والتي سجلت 113.589عقد، بارتفاع 90% في التمويل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي سجّل نحو 50.9 مليار.

وفي شهر سبتمبر، حقق التمويل العقاري أرقامًا تاريخية جديدة إذ بلغ عدد عقود التمويل السكني الجديدة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات 27,889 عقد بقيمة تجاوزت 13.3 مليار خلال شهر سبتمبر 2020 وهو أعلى رقم مُحقق هذا العام وفي تاريخ التمويل العقاري، بزيادة 66% في عدد العقود ونحو 87% في التمويل مقارنةً بسبتمبر 2019.

وبالمقارنة بشهر أغسطس 2020، ارتفعت قيمة التمويل 32% إذ سجّل الشهر الماضي 10.1 مليار، كما نما عدد العقود 26% عن شهر أغسطس الذي وصلت أعداد العقود السكنية خلاله 22.121 عقد جديد.

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بلغ عدد العقود المدعومة من خلال برامج الإسكان وصندوق التنمية العقارية، في شهر سبتمبر والمُقدمة عن طريق البنوك والممولين العقاريين 26.779 عقد بنسبة 96% من العقود المُبرمة، وبقيمة 12.6 مليار ريال أي ما نسبته 94% من التمويل خلال شهر سبتمبر.

وأظهرت نشرة «ساما» أن البنوك قدمت قرابة 97% من قيمة عقود التمويل العقاري للأفراد في سبتمبر، ونحو 3% منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما شكلت عقود تمويل الفلل 80% من التمويل بنحو 10.7 مليار، و15% للشقق بقيمة قاربت ملياري ريال، وحوالي 5% من التمويل للأراضي السكنية بقيمة 6.5 مليون.

يُذكر أن إحصائيات «ساما» أظهرت نمو في عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019 بمعدلات تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدم من قبل بنحو 179 ألف عقد بقيمة 79.1 مليار، فيما بلغت القروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50 ألف عقد بقيمة إجمالية قاربت 29.5 مليار، وفي عام 2017 نحو 30.833 عقد بقيمة زادت على 21 مليارًا، وشهد 2016 توقيع 22.259 عقد تمويلي بقيمة 17.1 مليار.

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