حريق يلتهم أعشابًا وحشائش في منطقة جبلية بالسودة

فرق الدفاع المدني تتواجد في الموقع..
باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة عسير، مساء اليوم الأربعاء، عمليات احتواء وإخماد حريق اندلع في أعشاب وأشجار في مركز السودة.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة عبر «تويتر»: «مدني عسير يباشر حريقًا في أعشاب وحشائش بمنطقة جبليه بقرية القوز في مركز السودة».
وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية صرّح بأن المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والتحري عن أسباب نشوب حريق في جبل غُلامه، الواقع في محافظة تنومة التابعة لمنطقة عسير، أسفرت عن توافر معلومات أشارت إلى قيام عدد من مخالفي نظام أمن الحدود بإضرام النار نتيجة خلافات بينهم، وفرارهم من الموقع بعد انتشار الحريق الذي امتد على مساحة تجاوزت أربعة ملايين و700 ألف متر مربع تقريبًا، ونتج عنه احتراق أعداد كبيرة من النباتات البرية.
وقادت التحريات الأمنية، إلى تحديد هوية المتهمين بإضرام النار، التي نتج عنها الحريق، وعددهم ثلاثة من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ حيث تم القبض عليهم وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد مواصلتها التصدي بعزيمة وإصرار وحزم، لكل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن والاستقرار وسلامة المواطنين والمقيمين، كما تحذر مخالفي نظام أمن الحدود، في الوقت ذاته، بأن رجال الأمن سيكونون لهم بالمرصاد في جميع المواقع للقبض عليهم وتطبيق الأنظمة بحقهم.
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