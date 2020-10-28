«الصحة» تدرب 89 طبيب سكّر بالتعاون مع جامعة هارفارد

حصلوا على شهادات تدريبية معتمدة من مركز جوسلين..
أنهت وزارة الصحة تدريب 89 طبيب سكّر (من مراكز السكر ومراكز الرعاية الأولية والمستشفيات في جميع مناطق المملكة) ضمن الاتفاقية الموقعة بين الوزارة ومركز جوسلين للسكر التابع لكلية الطب في جامعة هارفرد في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث تسعى الصحة من هذه البرامج التدريبية إلى تطوير ورفع كفاءة مقدمي الرعاية الصحية لمرضى السكر.
وتم منح الأطباء شهادات تدريبية معتمدة من مركز جوسلين بعد إتمامهم لجميع متطلبات التدريب بنجاح، وذلك خلال حفل التخرج الافتراضي الذي أقيم اليوم.
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