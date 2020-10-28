المراكز الحضارية تضاعفت 17 مرة في الأحساء وتقلصت 46% بعسير

بلغ عدد المراكز الحضارية نهاية عام 2019، 209 مراكز تتوزع على أمانات المملكة الـ17، تتصدرها أمانة منطقة الأحساء بـ35 مركزا حضاريا، وذلك العدد يعادل عدد المراكز الحضارية التابعة في أمانات 7 مناطق ومحافظات بما فيها أمانة العاصمة المقدسة، وأمانة منطقة المدينة المنورة.

واللافت وجود تفاوت كبير فيما يخص عدد المراكز الحضارية المرصودة في بيانات وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال عامي 2018 -2019، حيث تشير إحصاءات الوزارة نهاية العام 2018 إلى تضاعف عدد المراكز الحضارية التابعة لأمانة الأحساء أكثر من 17 مرة خلال عام فقط، مسجلة بذلك نموا كبيرا من مركزين فقط في 2018 إلى 35 مركزا «في نهاية العام 2019، في المقابل تراجع عدد المراكز الحضارية التابعة لأمانة منطقة عسير بصورة كبيرة من 33 مركزا في 2018 إلى 18 مركزا في 2019، ولم توضح بيانات الوزارة أسباب تفاوت الزيادة والانخفاض بعدد المراكز بين الأمانات».