المراكز الحضارية تضاعفت 17 مرة في الأحساء وتقلصت 46% بعسير

واللافت وجود تفاوت كبير فيما يخص عدد المراكز الحضارية المرصودة في بيانات وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال عامي 2018 -2019، حيث تشير إحصاءات الوزارة نهاية العام 2018 إلى تضاعف عدد المراكز الحضارية التابعة لأمانة الأحساء أكثر من 17 مرة خلال عام فقط، مسجلة بذلك نموا كبيرا من مركزين فقط في 2018 إلى 35 مركزا «في نهاية العام 2019، في المقابل تراجع عدد المراكز الحضارية التابعة لأمانة منطقة عسير بصورة كبيرة من 33 مركزا في 2018 إلى 18 مركزا في 2019، ولم توضح بيانات الوزارة أسباب تفاوت الزيادة والانخفاض بعدد المراكز بين الأمانات».
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