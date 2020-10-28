كيفية التعامل مع الأخطار ببلقرن

وناقش المجتمعون ما يتعلق بخدمات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف وطرق التعامل مع الأخطار المحتملة والحالات الطارئة، ومخاطر الأمطار وجريان السيول والآبار المكشوفة، وإجراء تمارين فرضية، ومخاطر الهبوطات الأرضية والمباني الآيلة للسقوط، وتحصين الآبار، وما يتعلق بمياه السدود ومشاريع درء مخاطر الأمطار.
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