عقدت اللجنة الفرعية لإدارة الدفاع المدني بمحافظة بلقرن اجتماعا يوم أمس الأول، بحضور محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله آل حامد ومدير إدارة الدفاع المدني ببلقرن العميد أحمد محمد القرني وأعضاء اللجنة ومديري الدوائر الحكومية. وناقش المجتمعون ما يتعلق بخدمات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف وطرق التعامل مع الأخطار المحتملة والحالات الطارئة، ومخاطر الأمطار وجريان السيول والآبار المكشوفة، وإجراء تمارين فرضية، ومخاطر الهبوطات الأرضية والمباني الآيلة للسقوط، وتحصين الآبار، وما يتعلق بمياه السدود ومشاريع درء مخاطر الأمطار.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيفية التعامل مع الأخطار ببلقرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.