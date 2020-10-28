افتتاح جسر تقاطع عبدالله عريف بمكة

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للتشييد والصيانة المهندس زهير بن عبدالرحمن سقَّاط أن الجسر المُنفَّذ على التقاطع يبلغ طوله 750 متراً، وبعرض 17 متراً للاتجاهين، ويتضمن حارتين مروريتين لكل اتجاه، مشيراً إلى أن الجسر يمتد من شارع حسين عرب حتى الدائري الثالث، ويُعد من الجسور الحيوية والمهمة في العاصمة المقدسة.
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