افتتاح جسر تقاطع عبدالله عريف بمكة

يفتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، الخميس، تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف، بعد أن أنهت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في الإدارة العامة للجسور والأنفاق، ترحيل كافة خطوط الخدمات المتعارضة مع مسار المشروع، من خلال التنسيق المتواصل مع إدارة مرور العاصمة المقدسة بشأن التحويلات المرورية اللازمة والجهات الخدمية لترحيل الخدمات، والمتابعة المستمرة مع المقاول المنفذ، لضمان تنفيذ المشروع بما يتوافق مع الشروط والمواصفات الفنية.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للتشييد والصيانة المهندس زهير بن عبدالرحمن سقَّاط أن الجسر المُنفَّذ على التقاطع يبلغ طوله 750 متراً، وبعرض 17 متراً للاتجاهين، ويتضمن حارتين مروريتين لكل اتجاه، مشيراً إلى أن الجسر يمتد من شارع حسين عرب حتى الدائري الثالث، ويُعد من الجسور الحيوية والمهمة في العاصمة المقدسة.