مشاريع صحية بـ 120 مليونا في الباحة

بعدها اطلع على عربة التبرع بالدم بجوار البرج الطبي التي بلغت تكاليف تجهيزها 1.200.000 مخصصة لمنطقة الباحة وبشكل مستمر تهدف إلى إيجاد بيئة جيدة للتبرع بالدعم وتنفيذ الحملات الميدانية. ثم زار أمير منطقة الباحة مركز القيادة والسيطرة، حيث التقى عبر الاتصال المرئي، وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الذي ألقى كلمة رحب فيها بأمير الباحة والحضور، مشيداً بتدشين هذه المشروعات الصحية التي ستحدث نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة في منطقة الباحة لتقديم أفضل الرعاية الصحية لأهالي المنطقة.
وبين الربيعة أن هذه المشروعات التي بلغت تكلفتها التقديرية 120 مليون ريال تضمنت مشروعات تم إنشاؤها بمستشفى الملك فهد بالباحة، منها مشروع مركز القلب، والعنايات المركزة بسعة 37 سريراً، وتطوير قسم التعقيم، وقسم التغذية، إلى جانب مشروع أتمتة المختبرات بمستشفى الملك فهد ومستشفى الأمير مشاري ببلجرشي، ومشروع تطوير قسمي الطوارئ والتنويم بمستشفى قلوة العام.
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