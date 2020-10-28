مشاريع صحية بـ 120 مليونا في الباحة

دشن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز عددا من المشروعات الصحية بالمنطقة، بقيمة إجمالية قاربت 120 مليون ريال، بمشاركة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عبر الاتصال المرئي. وزار الأمير حسام بن سعود، تلك المشروعات في البرج الطبي بمستشفى الملك فهد بالباحة، حيث اطلع لدى وصوله على خيمة التطهير التي يقوم بها الفريق الطبي بتعقيم المراجعين للمستشفى قبل دخولهم. كما تجول في مركز القلب، واستمع لشرح من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة فهد المجماج ومن مدير المستشفى الدكتور سمير بن مشبب الشهراني عن المركز الذي يضم غرفتين للعمليات، إحداهما تحتوي على جهاز الهجين المتخصصة لعمليات القلب المفتوح والقسطرة القلبية، والأخرى لعمليات القلب المفتوح والصمامات، كما يضم المركز معمل القسطرة القلبية، إلى جانب 7 غرف لعناية القلب، وغرف للإفاقة بعد العمليات وتحضير المرضى تضم 7 أسرة.

بعدها اطلع على عربة التبرع بالدم بجوار البرج الطبي التي بلغت تكاليف تجهيزها 1.200.000 مخصصة لمنطقة الباحة وبشكل مستمر تهدف إلى إيجاد بيئة جيدة للتبرع بالدعم وتنفيذ الحملات الميدانية. ثم زار أمير منطقة الباحة مركز القيادة والسيطرة، حيث التقى عبر الاتصال المرئي، وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الذي ألقى كلمة رحب فيها بأمير الباحة والحضور، مشيداً بتدشين هذه المشروعات الصحية التي ستحدث نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة في منطقة الباحة لتقديم أفضل الرعاية الصحية لأهالي المنطقة.

وبين الربيعة أن هذه المشروعات التي بلغت تكلفتها التقديرية 120 مليون ريال تضمنت مشروعات تم إنشاؤها بمستشفى الملك فهد بالباحة، منها مشروع مركز القلب، والعنايات المركزة بسعة 37 سريراً، وتطوير قسم التعقيم، وقسم التغذية، إلى جانب مشروع أتمتة المختبرات بمستشفى الملك فهد ومستشفى الأمير مشاري ببلجرشي، ومشروع تطوير قسمي الطوارئ والتنويم بمستشفى قلوة العام.