التعاون الإسلامي: المملكة أولت اهتماما بدور المرأة في التنمية

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين أن المملكة تأتي على رأس الدول الأعضاء التي أكدت أهمية دور المرأة في تعزيز الاقتصاد والتنمية، حيث حصلت على نصيب كبير من الإصلاحات والتطورات التي تشهدها المملكة خاصة في عالم العمل.

وأشار خلال محاضرة افتراضية ألقاها أمس بجامعة عفت في جدة بعنوان «تمكين المرأة في العالم الإسلامي.. المملكة العربية السعودية نموذجا» إلى أن رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020 وضعا تمكين المرأة ضمن أهم أولوياتهما.

وقال العثيمين: إن حراك المنظمة في ظل رئاسة المملكة للقمة الإسلامية يشهد تبنّي القرارات ذات الصلة بتمكين المرأة، حيث قدّمت المملكة نموذجا في تمكين المرأة عبر تنفيذ الخطط والمبادرات والإستراتيجات التي تنهض بالمرأة السعودية بشكل كبير، من خلال تبوئها للمناصب القيادية وارتفاع معدلات التعليم والعمل ووضع السياسات والأنظمة التي توفر البيئة المناسبة لتمكين المرأة والحفاظ على حقوقها لتقوم بدورها في المجتمع.

وأشار إلى أن المنظمة اتخذت عددا من الإجراءات في مجال تمكين المرأة والنهوض بوضعها، ومواجهة التحديات في الدول الأعضاء، إلى جانب جهود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال تمكين المرأة، لافتاً الانتباه إلى تزايد عدد السيدات اللاتي يشغلن مناصب قيادية، إضافة إلى إسهامهنّ القوي في القطاع الخاص والمجتمع المدني.

ولفت النظر إلى أن المنظمة أطلقت مؤتمرا قطاعيا خاصا بالمرأة يعقد كل عامين، واعتمدت خطة المنظمة للنهوض بالمرأة (أوباو)، إضافة إلى إنشاء منظمة تنمية المرأة أول جهاز متخصص من أجهزة منظمة التعاون الإسلامي يُعنى بشؤون المرأة، وإنشاء جائزة منظمة التعاون الإسلامي لإنجازات المرأة.