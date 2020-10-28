228 مليون ريال قيمة مشروعات مائية وبيئية بجازان

اجتمع أمير جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، اليوم، بوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حاليا، وذلك بقاعة الاجتماعات بالإمارة.

وفي ختام الاجتماع وضع سمو أمير جازان حجر الأساس لعدد من المشروعات المائية والبيئية بمدينة جيزان وعددا من محافظات ومراكز المنطقة بقيمة بلغت أكثر من 228 مليون ريال.

وشملت المشروعات المائية التي تم وضع حجر الأساس لها استكمال أعمال محطات الضخ ، وخط ناقل من محطة تنقية المياه على سد وادي ضمد ، وتنفيذ خطوط الربط بين الآبار ووحدات الضخ ، وتنفيذ وتركيب عدادات قياس التدفق ، واستكمال أعمال الثقب الأفقي ، حيث ستخدم تلك المشروعات أكثر من 325 ألف نسمة.

فيما شملت المشروعات البيئية "الصرف الصحي" استكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي بالأحياء، وتنفيذ التوصيلات المنزلية ومحطة رفع مياه الصرف الصحي ، وربط تجمعات المناهل بشبكة الصرف الصحي ، ونقل محطات الصرف، وتنفيذ خط الفائض ومحطة الضخ لمحطة معالجة الصرف الصحي ، حيث ستخدم تلك المشروعات 90 ألف نسمة.

حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ووكيل الإمارة للتنمية الدكتور عيسى بن يحيي البناوي ومدير عام خدمات المياه بجازان المهندس بندر بن ناصر جبر وعدد من المسؤولين.