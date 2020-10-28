رئيس الجابون يستقبل وزير الخارجية

استقبل رئيس جمهورية الجابون علي بونجو وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في القصر الرئاسي بالعاصمة ليبرفيل. ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات وتقدير الملك سلمان وولي العهد وأصدق تمنياتهما لجمهورية الجابون وشعبها الصديق بدوام التقدم والرخاء، من جانبه حمل الرئيس علي بونجو وزير الخارجية تحياته وتقديره للملك سلمان وولي عهده وتمنياته الطيبة لشعب المملكة بالمزيد من الرفعة والازدهار.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث آفاق التعاون وسبل تطويرها في المجالات كافة. إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية.