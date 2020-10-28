مدني عسير يباشر حريقا نشب بجبل القوز بالعزيزة

باشر مدني عسير قبل قليل حريقا نشب عصر هذا اليوم في منطقة جبل القوز في العزيزة، وهي من القرى المجاورة لمدينة أبها وتقع على امتداد طريق السودة، حيث أوضحت صور وفيديوهات خاصة لـ"دوت الخليج" أن الحريق قريب من منازل المواطنين هناك.
وقال الدفاع المدني إن الحريق نشب في عدد من الأشجار والأعشاب والحشائش، فيما لم تسجل أي إصابات.
وقالت مصادر "دوت الخليج" إنه تم تطويق المنطقة أمنيا ويتم حاليا تسهيل حركة مرور آليات الدفاع المدني وذلك للسيطرة على الحريق.
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