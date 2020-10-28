السعودية اليوم / الجزائر تسجل 320 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات



الجزائر 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس

سجلت الجزائر 320 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم لجنة رصد وباء فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار، خلال المؤتمر الصحفي اليومي المخصص لعرض تطور الوضع الوبائي, بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 57026 حالة ، فيما بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 39635 حالة, وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 1941 حالة.

وحذر فورار من أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي اليقظة واحترام قواعد النظافة والتباعد الاجتماعي، داعيا إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والالتزام بارتداء الكمامة.

// انتهى //

22:59ت م

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الجزائر 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسسجلت الجزائر 320 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و10 وفيات اليوم .وأوضح المتحدث باسم لجنة رصد وباء فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار، خلال المؤتمر الصحفي اليومي المخصص لعرض تطور الوضع الوبائي, بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 57026 حالة ، فيما بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 39635 حالة, وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 1941 حالة.وحذر فورار من أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي اليقظة واحترام قواعد النظافة والتباعد الاجتماعي، داعيا إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والالتزام بارتداء الكمامة.// انتهى //22:59ت م0216

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