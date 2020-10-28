السعودية اليوم / إيقاف 20 مهاجرًا غير شرعي بالجزائر



الجزائر 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس

أوقفت وحدات حرس الحدود البحري الجزائري 20 مهاجرًا غير شرعي وسط البحر بمحافظة مستغانم شمال غرب الجزائر.

وأفادت المجموعة الإقليمية لحرس الحدود البحري الجزائري اليوم، أن وحداتها أوقفت المجموعة المهاجرة في عمليتين متفرقتين وسط البحر بمحافظة مستغانم، وكانوا على متن قاربين وهم في طريقهم لاجتياز الحدود البحرية الجزائرية سرًا باتجاه الأراضي الأوروبية.

ولفتت النظر إلى أنها تحفظت عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .

// انتهى //

22:58ت م

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