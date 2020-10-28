السعودية اليوم / اختتام أعمال التمرين التعبوي (3) لمكافحة التلوث البحري بالزيت بجازان



جدة 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس

اختتمت اليوم أعمال التمرين التعبوي الثالث لتنفيذ فرضية الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت المُنفذ بمنطقة جازان ، بمشاركة 26 جهة تمثل مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي ، أن التمرين يهدف للوصول إلى أقصى درجات الاستعداد والتأهب وإظهار الجاهزية التامة للتعامل مع أي تلوث بحري في شواطئ المملكة - لا قدر الله - وفق الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت والبرامج الحكومية المعنية بذلك ، مقدماً شكره لجميع الجهات المشاركة على ما بذلوه من دعم وتنسيق وجهود مقدرة، كان لها أكبر الأثر في رفع مستوى الجاهزية للاستجابة ومكافحة التسربات الزيتية أو المواد الضارة الأخرى.

// انتهى //

22:34ت م

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