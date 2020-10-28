السعودية اليوم / ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفريقيا



أديس أبابا 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في دول القارة وصل إلى 41 ألفًا و 791 حالة وفاة حتى اليوم.

// انتهى //

22:30ت م

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أديس أبابا 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسأعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغ مليون و 736 ألفًا و 499 إصابة.وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في دول القارة وصل إلى 41 ألفًا و 791 حالة وفاة حتى اليوم.// انتهى //22:30ت م0210

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