السعودية اليوم / الجامعات السعودية وكاكست يزورون مشروع الوحدة البحثية للزراعة بمياه البحر



جدة 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واس

زار أعضاء من هيئة التدريس والباحثين بعدد من الجامعات

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور بندر بن محمد الصقهان ، أن الزيارة تهدف للتعريف بفرص الشراكات البحثية المستقبلية لتطوير الأعمال والأنشطة البحثية والتطويرية في الوحدة ، خصوصاً في مجالات استخدامات مياه البحر والطاقة البديلة للإنتاج الزراعي ، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي في إطار أهمية الشراكات في البحث العلمي مع الجهات الأكاديمية على المستوى الوطني الأكاديمي ، حيث تعتبر هذه الشراكات ضمن خطة وكالة الزراعة ممثلة بالإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة لتطبيق وتطوير التجارب البحثية.

وأعرب الدكتور الصقهان عن أهمية استمرار تطوير أعمال البحث مع الشركاء في الجامعات السعودية لتطوير مشروع الوحدة البحثية للزراعة باستخدام مياه البحر، الذي يعتمد بشكل كامل على الطاقة المستدامة " الطاقة الشمسية " في التشغيل ، مستخدماً مياه البحر في الزراعة والتبريد الخاص بتقنيات الهيدروبونيك والأكوابونيك القائمة بالمشروع ، والمعتمدة على تقليل هدر المياه وكلفة الطاقة ، في إنتاج الأسماك والخضار والتبريد الخاص بالبيوت المحمية مستخدمين الجدار البوزلاني في التبريد ، ودراسة مدى نجاح أنظمة التبريد في ظل تغيرات درجات الحرارة والرطوبة طوال الموسم ، وتشغيل النظام بالطاقة الشمسية ، مبيناً أن المشروع يعتمد على دراسة استخدام ثلاثة أنظمة في الزراعة هي : الزراعة التقليدية المحمية ، والزراعة المائية (الهيدروبونك) لجميع الأنظمة الزراعية ، والزراعة التكاملية (الإكوابونيك) بين الأسماك والنبات ، مشيراً إلى أن هذا المشروع البحثي المهم يعتبر تعزيزًا للتنمية الزراعية بالمناطق الساحلية ، في إطار الحرص على كفاءة الإنتاج والاستدامة، والسعي في تقديم نموذج بحثي متكامل لإنتاج الخضار والأسماك بنظام مغلق لتدوير وتحلية مياه البحر.

// انتهى //

21:34ت م

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جدة 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسزار أعضاء من هيئة التدريس والباحثين بعدد من الجامعات السعودية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مشروع الوحدة البحثية للزراعة باستخدام مياه البحر، وذلك بمقر المركز الوطني للثروة السمكية بأبحر بمحافظة جدة.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور بندر بن محمد الصقهان ، أن الزيارة تهدف للتعريف بفرص الشراكات البحثية المستقبلية لتطوير الأعمال والأنشطة البحثية والتطويرية في الوحدة ، خصوصاً في مجالات استخدامات مياه البحر والطاقة البديلة للإنتاج الزراعي ، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي في إطار أهمية الشراكات في البحث العلمي مع الجهات الأكاديمية على المستوى الوطني الأكاديمي ، حيث تعتبر هذه الشراكات ضمن خطة وكالة الزراعة ممثلة بالإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة لتطبيق وتطوير التجارب البحثية.وأعرب الدكتور الصقهان عن أهمية استمرار تطوير أعمال البحث مع الشركاء في الجامعات السعودية لتطوير مشروع الوحدة البحثية للزراعة باستخدام مياه البحر، الذي يعتمد بشكل كامل على الطاقة المستدامة " الطاقة الشمسية " في التشغيل ، مستخدماً مياه البحر في الزراعة والتبريد الخاص بتقنيات الهيدروبونيك والأكوابونيك القائمة بالمشروع ، والمعتمدة على تقليل هدر المياه وكلفة الطاقة ، في إنتاج الأسماك والخضار والتبريد الخاص بالبيوت المحمية مستخدمين الجدار البوزلاني في التبريد ، ودراسة مدى نجاح أنظمة التبريد في ظل تغيرات درجات الحرارة والرطوبة طوال الموسم ، وتشغيل النظام بالطاقة الشمسية ، مبيناً أن المشروع يعتمد على دراسة استخدام ثلاثة أنظمة في الزراعة هي : الزراعة التقليدية المحمية ، والزراعة المائية (الهيدروبونك) لجميع الأنظمة الزراعية ، والزراعة التكاملية (الإكوابونيك) بين الأسماك والنبات ، مشيراً إلى أن هذا المشروع البحثي المهم يعتبر تعزيزًا للتنمية الزراعية بالمناطق الساحلية ، في إطار الحرص على كفاءة الإنتاج والاستدامة، والسعي في تقديم نموذج بحثي متكامل لإنتاج الخضار والأسماك بنظام مغلق لتدوير وتحلية مياه البحر.// انتهى //21:34ت م0199

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.