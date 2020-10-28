شكرا لقرائتكم خبر عن «الحجرف»: الهجمات الحوثية الإرهابية تهدد أمن المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أدان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، استمرار الميليشيات الحوثية في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، عبر إطلاق طائرات مسيرة ومفخخة وبطريقة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين اليوم الأربعاء.

وقال الأمين العام، إن هذه الاعتداءات التي تستهدف المملكة تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، كما أنها تهدد أمن دول مجلس التعاون وأمن المنطقة واستقرارها، وشدد على أن أمن دول مجلس التعاون واستقرارها كل لا يتجزأ.

وأكد الأمين العام، وقوف مجلس التعاون إلى جانب المملكة وتأييده لكافة ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم في وجه الميليشيا الحوثية ومن يقف وراءها في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.