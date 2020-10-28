شكرا لقرائتكم خبر عن عرضّ حياة الآخرين للخطر.. ضبط قائد المركبة المتهور بجدة والان نبدء بالتفاصيل

تمكن مرور محافظة جدة، من ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأشار مرور جدة إلى أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.