شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تواصل جرائمها الإرهابية.. تدمير «بالستي» باتجاه نجران والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه نجران. وتواصل المليشيا الحوثية الإيرانية، جرائمها الإرهابية، بإطلاق الطائرات المفخخة باتجاه المملكة مستهدفةً المدنيين.

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