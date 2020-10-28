شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «هيئة الفضاء» والسفير البريطاني يناقشان سبل التعاون والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء اليوم، سفير المملكة المتحدة المعين لدى المملكة نيل كرمبتون. وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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