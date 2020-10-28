شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. «رد الجميل» لأبطال الصحة في مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت حملة "رد الجميل" التي ينفذها الطلاب والطالبات من "أعضاء نادي تنمية الشباب" في جامعة الأمير سلطان بالرياض، السبت الماضي.

وتهدف الحملة لتكريم أبطال وزارة الصحة، من العاملين بمراكز الفحص الطبي، في مواجهة جائحة كورونا، الذين يمثلون خط الدفاع الأول والأخير في محاصرة الوباء ومكافحته.

وتغطي الحملة مراكز الفحص الطبية في مدينة الرياض. وتسعى لإظهار الامتنان، وتقديم الشكر والعرفان لتلك الفئة الرائدة في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).