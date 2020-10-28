شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف : اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه جازان. والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، من إحباط هجمات إرهابية باتجاه المملكة من قبل المليشيا الحوثية الإيرانية لاستهداف المدنيين. ونجحت قوات التحالف، في اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه جازان. كما تصدت لتهديد معادي بتدمير هدفين جويين باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين.

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