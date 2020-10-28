شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني عسير»: السيطرة على بعض المواقع في «حريق السودة» والان نبدء بالتفاصيل
• العمل على فتح طرق للوصول للأماكن الوعرة
نجح الدفاع المدني في عسير من السيطرة على بعض المواقع في حريق السودة، مؤكدًا العمل على فتح طرق للوصول للأماكن الوعرة لمكافحة النيران فيها.
وأوضح الدفاع المدني، أن الحريق تحت السيطرة، دون تسجيل إصابات حتى الآن.
وقال عبر "تويتر"، إنه يطبق خطط محاصرة ومكافحة الحريق، ومنع انتشاره، وهو تحت السيطرة دون تسجيل إصابات حتى الآن.
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