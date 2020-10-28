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شكرا لقرائتكم الإمارات: ندعم إجراءات السعودية لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الإمارات: ندعم إجراءات السعودية لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها
أمننا وأمن السعودية كل لا يتجزأ
متابعات الخليج 365 - الرياض
أدانت الإمارات، مساء اليوم الأربعاء، محاولة الميليشيات الحوثية استهداف السعودية بـ6 مسيرات مفخخة.
وقالت السلطات الإماراتية: نقف مع السعودية في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها.
وأضافت: “ندعم إجراءات السعودية لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.. أمننا وأمن السعودية كل لا يتجزأ”.
وأشارت الإمارات إلى أن استمرار الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي.
يذكر أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن مساء اليوم، أنه دمر عددًا من الطائرات بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المملكة.
وقال التحالف: إنه سيحاسب العناصر الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين في المملكة، مشيرًا إلى أنه مستمر في حماية المدنيين.
وأكد التحالف أنه نجح خلال الأيام الماضية في إسقاط وتدمير عدد من الطائرات المفخخة بدون طيار التي أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية في السعودية.
وفي وقت سابق، أعلن التحالف أيضًا استهداف وتدمير هدفين جويين أطلقهما الحوثي لاستهداف المدنيين في جازان.
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