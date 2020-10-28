تدمير هدفين جويين أطلقهما الحوثيون باتجاه جازان لاستهداف المدنيين

2020-10-28

متابعات الخليج 365 - جازان

أعلن تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه جازان.

وأعلن التحالف أنه تم التصدي لتهديد معادٍ بتدمير هدفين جويين نحو السعودية لاستهداف مدنيين.

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وفي وقت سابق، أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أنه دمر عددًا من الطائرات بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المملكة.

وقال التحالف: إنه سيحاسب العناصر الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين في المملكة، مشيرًا إلى أنه مستمر في حماية المدنيين.

وأكد التحالف أنه نجح خلال الأيام الماضية في إسقاط وتدمير عدد من الطائرات المفخخة بدون طيار التي أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية في السعودية.



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