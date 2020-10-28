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ضبط 9 مقيمين تاجروا بشرائح اتصالات مزورة بالشرقية
بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت شرطة المنطقة الشرقية أنه تم القبض على تسعة مقيمين تاجروا بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين.
وصرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية – بفضل الله – تمكنت من القبض على ثمانية مقيمين من الجنسية البنجلاديشية ومُقيم واحد من الجنسية الهندية (تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، لتورطهم بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من أماكن سكنهم بمحافظة الأحساء وكراً لتنفيذ جرائمهم.
وأضاف الدريهم أنه ضُبط بحوزتهم (37557) شريحة لشركات اتصالات محلية، و(155) جهاز جوال، وأجهزة حاسب آلي محمول، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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