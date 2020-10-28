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غدًا.. انطلاق مهرجان أيام العسل في الجوف
بمشاركة 140 نحالًا من نحالي المنطقة
متابعات الخليج 365 - واس
يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف غدًا مهرجان أيام العسل الذي تنظمه أمانة المنطقة ممثلة في بلدية محافظة دومة الجندل بمركز المعارض في المحافظة.
وأوضح أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن المهرجان سيشارك فيه نحو 140 نحالاً في المنطقة ومحافظاتها لتسويق منتجاتهم من العسل ومشتقاته، وعرض ما لديهم من أفكار وطرق لتربية النحل والتعامل معه وكيفية استخراج العسل، حيث يزيد إنتاج المنطقة من العسل عن 28 ألف طن يتغذى على المحاصيل الزراعية المتنوعة.
وأكد أن دعم سمو أمير منطقة الجوف لمناسبات المنطقة جعل منها وجهة سياحية جاذبة لتميزها بالكثير من المجالات وتنوع المهرجانات التي أوجدت فرص عمل لشباب وفتيات المنطقة وتسويق ما لديهم من منتجات مختلفة.
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