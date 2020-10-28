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شكرا لقرائتكم 13.21 مليار ريال تحويلات الأجانب خلال سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
13.21 مليار ريال تحويلات الأجانب خلال سبتمبر
متابعات الخليج 365 - الرياض
شهدت تحويلات الأجانب في السعودية خلال سبتمبر الماضي ارتفاعًا بنحو 28.6 في المائة على أساس سنوي.
وبلغت نحو 13.21 مليار ريال، مقارنة بنحو 10.27 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق 2019، لترتفع بنحو 2.94 مليار ريال.
وأوضحت تقارير مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أن التحويلات نمت على أساس شهري بنحو 6.7 في المائة مقارنة بشهر أغسطس البالغ 12.38 مليار ريال.
وبحسب الرصد، فقد بلغت التحويلات منذ بداية العام الحالي نحو 110.24 مليار ريال، حيث تسجل التحويلات نموًّا بنحو 18.5 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق والبالغة 93.02 مليار ريال، ويأتي ذلك بدعم من نمو التحويلات بشكل كبير خلال الأشهر الأربعة الماضية.
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