ميركل تعلن إعادة إغلاق المطاعم بسبب تزايد إصابات كورونا في ألمانيا

2020-10-28

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن إعادة إغلاق المطاعم؛ بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا، وأعلنت ميركل إعادة إغلاق المطاعم بدءًا من 2 نوفمبر، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق تحدثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن إمكانية تشديد الإجراءات المتبعة لمحاصرة وباء كورونا.

وتشمل تلك الإجراءات إغلاق المطاعم والمقاهي والمسابح وصالات اللياقة البدنية، مع الإبقاء على المدارس ورياض الأطفال مفتوحة.

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ومن المفترض أن تعرض المستشارة ميركل خطتها لرؤساء وزراء الولايات الذين سيصوتون بدورهم على القرار النهائي.

يأتي ذلك بعد تسجيل ألمانيا حوالي 15 ألف إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مرارًا من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعًا في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه: إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أمريكا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.



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