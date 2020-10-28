اتساع قاع البحر الأحمر وراء الهزة الأرضية بخميس مشيط

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة طارق أبا الخيل، أن سبب الهزة الأرضية يعود للإجهاد الناتج عن قوة الشد بسبب اتساع قاع البحر الأحمر من الاتجاه الغربي، الأمر الذي يسبب إعادة تنشيط الفوالق بتلك المنطقة، سواء الفوالق الموازية للبحر الأحمر أو العامودية عليه.وطمأن أبا الخيل الجميع بأن الهزة الأرضية تعد ضعيفة على مقياس رختر، ولم تسجل أي أضرار ناجمة عنها حتى الآن، مبينا أن المركز الوطني لرصد الزلازل والبراكين يتابع الإشارات الواردة عبر 270 محطة رصد منتشرة في جميع مناطق المملكة بشكل علمي ومدروس.
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