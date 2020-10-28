شكرا لقرائتكم خبر اتساع قاع البحر الأحمر وراء الهزة الأرضية بخميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية عند الساعة 14:56:07 أمس، هزة أرضية بقوة 3,1 على مقياس ريختر، وبعمق يصل إلى 2.5 كلم، وذلك جنوب محافظة خميس مشيط التابعة لمنطقة عسير بـ10 كلم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة طارق أبا الخيل، أن سبب الهزة الأرضية يعود للإجهاد الناتج عن قوة الشد بسبب اتساع قاع البحر الأحمر من الاتجاه الغربي، الأمر الذي يسبب إعادة تنشيط الفوالق بتلك المنطقة، سواء الفوالق الموازية للبحر الأحمر أو العامودية عليه.

وطمأن أبا الخيل الجميع بأن الهزة الأرضية تعد ضعيفة على مقياس رختر، ولم تسجل أي أضرار ناجمة عنها حتى الآن، مبينا أن المركز الوطني لرصد الزلازل والبراكين يتابع الإشارات الواردة عبر 270 محطة رصد منتشرة في جميع مناطق المملكة بشكل علمي ومدروس.