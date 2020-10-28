شكرا لقرائتكم خبر 416 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 433 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 433 حالة، و19 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 346047 حالة، من بينها 8149 حالة نشطة، منها 769 حالة حرجة.

وأوضحت الصحة في بيانها أن الحالات المسجلة منها 41% إناث، و59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86%، وكبار السن 4%، لافتة إلى أنه أجري 58561 فحصا مخبريا جديدا.

ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، بوصفهما وسيلتين مهمتين للوقاية من الفيروس، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء طبية أو قماشية، أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت الصحة التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات «تطمن» التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض الفيروس، أو مراكز «تأكد» التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة بشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

إجمالي الحالات 346047

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المتعافون 332550

الحالات النشطة 8149

الوفيات 5348