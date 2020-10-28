416 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 433 حالة

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وأوضحت الصحة في بيانها أن الحالات المسجلة منها 41% إناث، و59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86%، وكبار السن 4%، لافتة إلى أنه أجري 58561 فحصا مخبريا جديدا.ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، بوصفهما وسيلتين مهمتين للوقاية من الفيروس، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء طبية أو قماشية، أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجددت الصحة التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات «تطمن» التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض الفيروس، أو مراكز «تأكد» التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة بشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.
إجمالي الحالات 346047
المتعافون 332550
الحالات النشطة 8149
الوفيات 5348
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