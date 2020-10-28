شكرا لقرائتكم خبر مليون فحص لكورونا بمختبر صحة الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى المختبر الإقليمي في مدينة الدمام ومختبر مركز «تأكد» نحو مليون فحص مخبري لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك منذ بداية الجائحة.

وأوضحت «صحة الشرقية» أن هذا العدد من الفحوصات الخاصة بالفيروس خلال هذه المدة يجسد حجم الجهود المبذولة من جميع العاملين في المختبر الإقليمي ومختبر «تأكد»، كما يعكس ما يتمتع به المختبران من خبرات مؤهلة وأجهزة حديثة.

يذكر أن المختبرين يضمان الكثير من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في مختلف التخصصات، إضافة إلى الكوادر الاستشارية والفنية، مما أسهم في تحقيق هذا العمل المنجز، حيث يجري استقبال الفحوصات الطبية من المواطنين والمقيمين من الجنسين بمختلف الأعمار على مدار الساعة.

من جهة أخرى، نفذت أمانة المنطقة الشرقية 872 جولة رقابية، وجولتين مشتركتين مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، للتأكد من تطبيقها والتزامها بالأنظمة والاشتراطات التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتدابير الصحية والاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأسفرت الجولات عن تحرير 31 مخالفة، منها 26 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كوفيد-19»، و 5 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

كما قامت بغسل وتعقيم وتطهير 773 موقعا، باستخدام 150516 لترا من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 476 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفع 7440 طنا من النفايات، وإزالة 4047 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9404 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت أمانة الشرقية استمرارها بمتابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، وتكثيف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز 940 لسلامة المجتمع.