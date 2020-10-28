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14 مسكن عمالة مخالفا لاشتراطات كورونا في مكة

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- بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة 14 مسكنا مخالفا خلال صفر الماضي، ضمن جولات رقابية ضمن الأعمال الرقابية للجنة التفتيش على مساكن العمال، للتأكد من الاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت إدارة مراقبة المواد الغذائية والأسواق ضبط المساكن المخالفة، مشددة على أهمية الحفاظ على سلامة العمالة منعا لتفشي الأمراض، والاهتمام بمعايير النظافة والاشتراطات الصحية لإسكان العمال، والحرص على ألا تكون مساكن العمالة العشوائية بؤرا موبوءة سواء داخل الأحياء السكنية أو خارجها.

من جهتها نفذت لجنة تنظيم تجارة الحديد المستعمل التابعة للإدارة العامة للمنشآت التجارية، برئاسة إمارة منطقة مكة المكرمة ومشاركة الجهات ذات العلاقة، جولات ميدانية أسفر عنها إغلاق موقع يعمل دون ترخيص، إضافة إلى مصادرة وإتلاف المواد الموجودة، وتسليم الموقع لبلدية الشرائع الفرعية لاستكمال الإجراءات النظامية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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