شكرا لقرائتكم خبر 14 مسكن عمالة مخالفا لاشتراطات كورونا في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة 14 مسكنا مخالفا خلال صفر الماضي، ضمن جولات رقابية ضمن الأعمال الرقابية للجنة التفتيش على مساكن العمال، للتأكد من الاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت إدارة مراقبة المواد الغذائية والأسواق ضبط المساكن المخالفة، مشددة على أهمية الحفاظ على سلامة العمالة منعا لتفشي الأمراض، والاهتمام بمعايير النظافة والاشتراطات الصحية لإسكان العمال، والحرص على ألا تكون مساكن العمالة العشوائية بؤرا موبوءة سواء داخل الأحياء السكنية أو خارجها.

من جهتها نفذت لجنة تنظيم تجارة الحديد المستعمل التابعة للإدارة العامة للمنشآت التجارية، برئاسة إمارة منطقة مكة المكرمة ومشاركة الجهات ذات العلاقة، جولات ميدانية أسفر عنها إغلاق موقع يعمل دون ترخيص، إضافة إلى مصادرة وإتلاف المواد الموجودة، وتسليم الموقع لبلدية الشرائع الفرعية لاستكمال الإجراءات النظامية.