ضبط ثلاثيني تسبب في تجمع مخالف للاحترازات بالقصيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم المسؤول عن التجمع المخالف للإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بعد تحديد هويته. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم بدر السحيباني، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه تجمع عدد من الأشخاص دون التقيد ببعض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة ( كوفيد 19 )، ومخالفتهم بذلك لأحكام لائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل الفيروس، فقد أسفرت إجراءات التقصي والاستدلال عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، ويجري العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظاما، بحق المخالف وصاحب المنشأة، والحاضرين المخالفين.

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