الإيقاع بشابين سطوا على متجر تموينات تحت تهديد السلاح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على مواطنين اعتديا على متجر تموينات واستوليا على مبالغ مالية وبضائع تحت تهديد السلاح الأبيض. وأفاد مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس أن فرق إدارة دوريات الأمن بالمنطقة تمكنت من القبض على (مواطنين اثنين في العقد الثالث من العمر) تورطا بالاعتداء على متجر تموينات وتهديد العاملين فيه والاستيلاء على مبالغ مالية وبضائع تحت تهديد السلاح الأبيض، وجرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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