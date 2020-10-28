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سجل المغرب 3985 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، اليوم (الأربعاء)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء في المغرب إلى 207 آلاف و718.
وبيّنت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت 61 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 3506.
وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات ارتفع الشفاء إلى 171 ألفاً و591.
28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442 09:52 PM
عدد الوفيات يرتفع إلى 35063985 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في المغرب تقفز إلى 207718
سجل المغرب 3985 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، اليوم (الأربعاء)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء في المغرب إلى 207 آلاف و718.
وبيّنت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت 61 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 3506.
وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات ارتفع الشفاء إلى 171 ألفاً و591.
، 3985 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في المغرب تقفز إلى 207718 ،
المصدر : الخليج 365
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